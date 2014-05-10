Запрограммировать сайт

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок380 просмотров
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Добрый день!

Ищем программиста для работы попроектно.

Необходимы знания php 5.3, mysql, smarty, jquery.

Сайты пишем на собственной CMS, документацию предоставим, все расскажем.

Обязательное требование - исполнитель из Украины, есть возможность принимать платежи через Приватбанк.

Сейчас нужно запрограммировать небольшой сайт, по поводу технического задания и суммы вознаграждения - пишите, будем общаться.

10 лет назад
oznaka
Игорь 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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