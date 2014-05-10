Запрограммировать сайт

Требуется написать CMS для учета заявок система представляет из себя виде таблице с полями (№. Статус. Дата приема. кто принял. текст заявки. клиент. дата выполнения. работник. сумма) также нужны отчеты за месяц, за период и по дням отчет ...
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Добрый день!
Ищем программиста для работы попроектно.
Необходимы знания php 5.3, mysql, smarty, jquery.
Сайты пишем на собственной CMS, документацию предоставим, все расскажем.
Обязательное требование - исполнитель из Украины, есть возможность принимать платежи через Приватбанк.
Сейчас нужно запрограммировать небольшой сайт, по поводу технического задания и суммы вознаграждения - пишите, будем общаться.
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