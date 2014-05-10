Веб-разработчик в долгосрочный проект

Т.е. торговля будет не напрямую с биржи, а через мой сайт черех их api. Скрипт должен считать убытки и прибыль(объясню и покажу как), а также в реальном времени следить за курсом на биржах по выбранной паре ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется бекенд+фронтенд разработчик в одном лице для подключения к долгосрочному проекту.
Навыки:
- PHP 5.3+, ООП
- MySQL 5
- JavaScript (jQuery)
- HTML
- CSS 2-3
- опыт работы с системами контроля версий (желательно git)
Приветствуется:
- опыт использования Smarty для шаблонизации
- опыт разработки на php-фреймворках (Zend, Symfony, Silex)
- опыт использования Capistrano для деплоймента приложений
- навыки оптимизации БД
Оплата при собеседовании.
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