Яваскрипт. Проверка работы в версиях браузера

Нужно написать яваскрипт проверки защиты от ботов и плохих посетителей.

В ходе работы вы поковыряете не особо документированнные возможности браузеров.

ТЗ и хитрые яваскрипты (на основе которых делаются проверки) предоставляются по запросу. Нужно их протестировать на разных версиях браузеров. Отобрать рабочее, распределить на каких версиях браузеров какие скрипты работают.

Затем минимизировать скрипты, убрав из них все лишнее, оставив исключительно нужный нам код. И подстроить это все под общий вид для дальнейшего использования в системе.

Проффесионализм и опыт по яваскрипту — требование №1. Инициативность приветствуется.