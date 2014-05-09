Скрипт для торговли на 4 крипто-биржах через Api

Т.е. торговля будет не напрямую с биржи, а через мой сайт черех их api.

Скрипт должен считать убытки и прибыль(объясню и покажу как), а также в реальном времени следить за курсом на биржах по выбранной паре и создавать ордер на продажу или покупку(подробнее в тз)

Уже есть начальный фундамент и подключена одна из бирж, нужно будет только расширять функционал.

В принципе заданий хватает, еще присутствует парсеры новых постов с reddit twitter и форума по конкретным урлам.

Самая важная фишка - это все отслеживается в реалтайм типа https://bitcoinwisdom.com/markets/btce/btcusd(НО без графиков) и все должно быть аккуратно в плане верстки чтобы и на мобилке нормально отображалось все, с различными звуковыми и графическими оповещениями по конкретным правилам, поэтому зание bootstrap и JavaScript (jQuery) обязательно. В общем все будем делать на бутстрапе, поэтому желательно уметь верстать. А также приветствуется опыт оптимизации в плане нагрузки на сервак, чтобы минимально по возможности тормозило.

ТЗ разбито на 3 этапа, 1 этап нужен для того чтобы так сказать пристреляться к тематике(желательно иметь опыт работы или хотя бы понимание работы крипто-биржи, если что конечно все разжую) и выполнить часть основных заданий:

1 этап) усовершенствовать то что сейчас есть для одной биржи, различные уведомления, отслжевания цен различные, в общем различные возможности API и присутствует небольшая автоматизация торгов, но там в принципе один моментик только такой при создании ордеров, поэтому это никакой не бот естественно:) И еще юзер аккаунты.

2 этап) И уже после такого «пристрела» приступаем к 2 этапу. Добавляем api бирж и объединение их в одну систему с переключателем между биржами и возможностью торговать через наш сайт и все торги будут записываться в нашу статистику.

3 этап) добиваем оставшийся функционал :)

Напомню что уже имеется фундамент небольшой, который позволяет торговать через btc-e, поэтому немножко придется столкнуться с чужим кодом на 1 этапе, код хорошего качества и его немного, поэтому уверен не составит труда.

Бюджет за 1 этап ~15000руб мне кажется адекватным. В принципе в меру обсуждаемо если что, постараемся найти компромисс. Бюджет на остальные 2 этапа обсуждаем потом.

Хочется найти исполнителя добросовестного, которые без проблем сможет в случае чего поправить какие-то мелкие недочеты и косяки не пиная меня за то что этого небыло в тз, я конечно все это понимаю, но бывают случаи совсем смешные.

В дальнейшем возможно будут еще небольшие ТЗ по усовершенствованию.

ну и конечно все таки интересует человек, которому реально хоть немного интересен мир криптовалют, чтобы не через силу все это делать, а с интересом:)

И желательно чтобы была аська для общения, сразу ее оставляйте в заявке и хотелось бы видеть опыт работы с бутстрапом в портфолио :)

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