Разработка мед. портала

Веб-программированиеЗавершен19 заявок283 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется разработать медицинский портал по флебологии.

ТЗ и макеты https://www.dropbox.com/s/dlexr74nl5fiy75/prew.rar

Срок исполнения - 1 мес.

CMS - Bitrix, Drupal, MODx, либо фреймворки.

Просьба указывать стоимость в у.е. = 30 р.

!!!Убедительная просьба, оставлять заявки только тем исполнителям, которые действительно имеют опыт в разработке порталов или имеют большой опыт в программировании.

10 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
buzuchok
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$800
30 дней
Это была сложная работа, наверное сложнее, чем представлялось, но Андрей с ней справился на все 100%. По ходу работы всплывало много нюансов, которые трудно было предположить в ТЗ, но все они решались без проблем. Сроки немного затянулись, но это компенсировалось отличной работой.
Все отлично, рекомендую.