Разработка мед. портала

Это была сложная работа, наверное сложнее, чем представлялось, но Андрей с ней справился на все 100%. По ходу работы всплывало много нюансов, которые трудно было предположить в ТЗ, но все они решались без проблем. Сроки немного затянулись, но это компенсировалось отличной работой.