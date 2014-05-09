PHP-скрипт отправки сообщений в Whatsapp

$50
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок966 просмотров
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PHP-скрипт отправки сообщений в Whatsapp с web-хостинга. Не для спама. Для личных целей (оповещения об определенных событиях).

PHP
10 лет назад
softi-biz
Сергей 
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад