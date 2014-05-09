Добрый день! Нужно установить пару скриптов на centos. А именно: 1)http://www.phpjobscheduler.co.uk/ 2)https://github.com/Tvel/VsftpdWeb
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
PHP-скрипт отправки сообщений в Whatsapp с web-хостинга. Не для спама. Для личных целей (оповещения об определенных событиях).
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