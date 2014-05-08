Исправить ошибку в контент слайдере на joomla

Добрый вечер! Помогите пожалуйста: сайт :http://relaunch.smt-wertheim.de/index.php?id=23 здесь не показываются новости... несмотря на то что новости там стоят. Надо чтобы показывались новости Вознаграждение гарантируется! Очень срочно!
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Исправить ошибку контент слайдера на joomla, проблема такова. При создании новой новости и загрузки туда картинки именно эта картинка не отображается на главной стр. где крутится главный слайдер, а отображается совсем левая картинка... видимо что то с кешем.. за подробностями пишите.. http://baraxol-ka.ru
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