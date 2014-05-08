Исправить ошибки на самописном сайте

Что это такое - http://islands.yandex.ru Документация - http://help.yandex.ru/webmaster/interactive-answers/form-description.xml Пример того что нужно - http://help.yandex.ru/webmaster/interactive-answers/form-examples.xml#krisha (тут есть XML-описание, грубо говоря берем его и заменяем на данные моего сайта) Сайт сделан на Друпал 6. Сколько будет стоить сделать такое?