Cпециалист по web asist shop script

Нужно написать небольшой скрипт на perl, который отправляет данные из формы в 1С с помощью wsdl. Формат данных есть, форма в наличии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поменять порядок расположения подразделов в категории на данном сайте http://www.arsenal-stroi.su/category/tikkurila_a1/?show_all_prod=1
Подробности заинтересовавшимся, магазин довольно сильно переписан.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Задача - перенести сайт tradecosmetics.ru на другой хостинг и движок.Завершен10 лет назад
1. http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=1739 2. https://opencartforum.com/files/file/1155-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-seopro/ Хочется найти специалиста в OpenCart который после модулей выстроит правильно приоритеты по SEO итдЗавершен10 лет назад
Что это такое - http://islands.yandex.ru Документация - http://help.yandex.ru/webmaster/interactive-answers/form-description.xml Пример того что нужно - http://help.yandex.ru/webmaster/interactive-answers/form-examples.xml#krisha (тут есть XML-описание, грубо говоря берем его и заменяем на данные моего сайта) Сайт сделан на Друпал 6. Сколько будет стоить сделать такое?Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Нужно сделать страничку оплаты через робокассу с последующей отправкой данных о платеже на почту, версия дле 10.1Завершен10 лет назад
Требуется программист РНР для переделки и последующей поддержки на основе постоянного долгосрочного сотрудничества нескольких сайтов интернет магазинов. Полное ТЗ во вложении.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
починить форму отправки емайл,после переезда перестала работать. После заполнения и субмита редиректит на пустую страницу - файл formailer.php который не может выполнить свою задачу. Форма отправки запроса: http://fstructures.com/static/structure_inquiry.html?rq#structureЗавершен10 лет назад
1. Сделать модуль DLE engine/modules/name.php 2. Получить в модуле передаваемое значение а на выходе (result) делать шифровку md5 3. Если расширение передаваемого значения .txt, то считывать каждую строку из файла и делать шифровку и выдать пользователю.Завершен10 лет назад
Производится набор программистов для удаленной работы в Украине в городе Киев. Немного о сфере деятельности и планах. В данный момент основной деятельностью команды будет являться разработка инструментов для партнерской CPA сети. В дальнейшем планируется создание партнерских ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется проект на Drupal 7 + Openlayers + Geofield. Не хватает существующих инструментов редактирования карт, для чего был добавлен модуль OpenLayers Editor + библиотека OLE 1.0beta4 (http://ole.geops.de, через libraries). Однако при включении на карте модуля Openlayers ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад