После переезда не работает форма отправки запроса

Веб-программированиеЗавершен6 заявок157 просмотров
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починить форму отправки емайл,после переезда перестала работать. После заполнения и субмита редиректит на пустую страницу - файл formailer.php который не может выполнить свою задачу.

Форма отправки запроса: http://fstructures.com/static/structure_inquiry.html?rq#structure

10 лет назад
vingida
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
EvPut
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв(-3)
10 лет назад
$6
1 день
все ок
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