Сохранение файла с названием, указанным в URL

Допустим, есть файл file.exe, который доступен по адресу www.site.com/file.exe

Мне надо, чтобы человек, зайдя на www.site.com/download/1/file.exe закачал файл под именем file-1.exe

А если зайти на www.site.com/download/666/file.exe закачал файл под именем file-666.exe

Папки или файла download не существует. Это нужно делать с помощью RewriteEngine в .htaccess

Раньше умел делать, но забыл :(

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