Доработать ПО онлайн кинотеатра

Требуется доработать программное обеспечение онлайн кинотеатра и "натянуть" новый дизайн. Примерный перечень работ:

- Адаптивная верстка предоставленного дизайна (основная часть выполнена, треуется допилить)

- Внедрение HTML кода в существующий движок (PHP 5, smarty в качестве шаблонизатора)

- Модернизация базы данных

- Доработка программного обеспечения

- Разработка функционального мультиплатформенного плеера на HTML5/Flash (тут возможно использование готового решения, но полностью кастомизированного под нас)

- Документация кода (в тч существующего)

Проект состоит из нескольких частей:

- Frontend сервера

- Основного сервера с базой данных и биллингом

- Сервера со статистикой и инструментами для партнеров

- Серверов с контентом (perl, nginx)

Измнения нужно вносить в программное обеспечение на каждом из среверов (в большей степени на frontend сервере, в меньше - на серверах с контентом).

Мы не хотели бы работать с посредниками, однако рассмотрим работу с командой из двух человек (верстальщик и программист). Оплата будет поэтапной. Все работы будут соглаовываться в redmine. После завершения проекта возможно дальнейшее сотрудничество.

Требование к кандидатам:

- Опыт не менее 5 лет

- PHP5, HTML4,5, CSS, JavaScript, jQuery, less, MySql и тп

- Аккуратный и документированный код, структурированный HTML и CSS

Оплачиваем через систему безопасной сделки!