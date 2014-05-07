Yii. Устранить ошибку оплаты через PM и Payeer.

Сайт реализован на Yii Framework.

Происходит оплата членства пользователем через PM или Payeer в системе. Система получает деньги, но кабинет пользователя не активируется. Найти и исправить код (скрины ошибки, на что жалуется система, имеются)

Требования к фрилансеру и реализации:

1) Необходим сам исполнитель (программист), а не менеджер или посредник, т.к. возможна работа в дальнейшем. Опыт обязателен.

2) Обязательна голосовая связь по Skype.

3) Оплата по СБР или по факту выполненной работы.

4) Срок 2 часа.

5) Оплата 500 рублей ($15).