Yii. Устранить ошибку оплаты через PM и Payeer.

$15
Веб-программированиеЗавершен2 заявки144 просмотра
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Сайт реализован на Yii Framework.

Происходит оплата членства пользователем через PM или Payeer в системе. Система получает деньги, но кабинет пользователя не активируется. Найти и исправить код (скрины ошибки, на что жалуется система, имеются)

Требования к фрилансеру и реализации:

1) Необходим сам исполнитель (программист), а не менеджер или посредник, т.к. возможна работа в дальнейшем. Опыт обязателен.

2) Обязательна голосовая связь по Skype.

3) Оплата по СБР или по факту выполненной работы.

4) Срок 2 часа.

5) Оплата 500 рублей ($15).

10 лет назад
Armaniq
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Yoo_Vytaliy
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Виталий - это не только отличный исполнитель-программист, но и человек! Заплатил даже немножко больше, чем он просил, по своей инициативе! Очень грамотный исполнитель! Обязательно обращусь к нему и не раз! Мне очень повезло, что пересекся с ним на этом ресурсе. Огромное спасибо за работу!
Приятно работать с этим заказчиком, изложил суть задания, все честно. Спасибо. )
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