Armaniq

Алексей Armaniq

 
39 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Вы гарантируете качество и пунктуальность - я гарантирую оплату.

  • Необходимо выполнить Тестовое задание.

    $15

    Необходимо выполнить Тестовое задание). Вводные данные: Предположим, что на некотором сайте есть Сервис, контролирующий работу обучающих видеокурсов (создание, удаление, смещение сроков проведения и т.д.). 1) Сервис передает в плеер данные: - ссылка на поток; - название курса; - срок проведения. 2) Используя ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка серии продающих баннеров.

    Приветствую, коллеги.   Нам необходимо разработать серию (19 штук) продающих, красивых баннеров с высоким потенциальным CTR для партнерской сети Glopart, а так же баннеры-растяжки определенной тематики (по событиям):   [b]Баннеры для Glopart[/b][b]:[/b] [b] [/b] Необходимы баннеры для наших партнеров в Glopart (веб-мастеров, владельцев ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать 3 SEO-текста для сайта о платежной системе.

    $7

    Требуется написать 3 небольших (по 1000-1500 збп) SEO-текста о платежной системе для продвижения сайта-партнерки в поисковиках. Каждый текст должен быть уникален, как по отношению к контенту в интернете, так и по отношению друг к другу. Рассмотрим предложения ...

    Написание статейТексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Интеграция платежки Интеркасса на Yii + мелочевка.

    $60

    1) Установить процессинг платежей Интеркасса (оплата, выплаты, админка, ЛК участника) на RU и EN версиях сайта. 2) Настроить почту: создать на сервере корпоративную почту support@домен.com, настроить отправку писем с сайта со страницы «КОНТАКТЫ» на нее. Объяснить ...

    Yii
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интеграция платежки Интеркасса на Yii + мелочевка.

    $60

    1) Установить процессинг платежей Интеркасса (оплата, выплаты, админка, ЛК участника) на RU и EN версиях сайта. 2) Настроить почту: создать на сервере корпоративную почту support@, настроить отправку писем с сайта со страницы «КОНТАКТЫ» на нее. Объяснить ...

    Yii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо составить краткий медиаплан.

    $15

    Необходимо предложить краткий медиаплан. Компания планирует рекламу на матче финала Лиги Чемпионов по футболу. Необходимо предложить медиаплан рекламной компании в Интернет (на каких целевых площадках? какой вид рекламы? почему? что это нам даст? и так далее). Детально ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Озвучка на английском языке презентационного ролика.

    $20

    Необходимо озвучить на английском языке видео презентацию. У нас есть видео презентация на русском языке. Текст презентации уже переведен на английский язык. Нужно профессионально озвучить ее на английском языке в соответствии с раскадровкой, хронометражем. Длительность презентации – ...

    Озвучивание2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод на англ. язык и озвучка презентационного ролика.

    $30

    Необходимо перевести видео презентацию. Презентация на русском языке. Нужно профессионально перевести ее на английский язык и озвучить в соответствии с хронометражем. Длительность презентации – 2 минуты 30 секунд. Количество слов – 276 (половина странички). Количество знаков - 1597. Тематика – ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки на Yii Framework, php.

    $42

    Необходимо реализовать дополнительное ТЗ на Yii Framework, php. 1) Необходимо сделать счетчики статистики на сайте динамическими (строки регистрации участников и выплаты должны двигаться в реальном времени). То есть при заходе на сайт или обновлении страницы последние, ...

    PHPYii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Ответить письменно на вопросы по ЯндексДиректу и ЯндексМетрике

    $4

    Необходимо письменно ответить на несколько простых вопросов по ЯндексДиректу и ЯндексМетрике: 1) Как сделать, чтобы по запрос "домкраты ДО" приходили именно по запросам серии ДО? 2) Как обойти лимит ЯндексДиректа в 75 символов в тексте объявления? 3) Как ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание презентационной страницы.

    $10

    Здравствуйте! Необходимо создать (нарисовать) красивые, 2 презентационные страницы (фон) для создания презентаций в PowerPoint, используя наши корпоративные цвета, логотип, стилистику, подобрать шрифт и его размер. Страницы необходимы для записи видеороликов, вебинаров. Требования к фрилансеру и реализации: 1) Необходим сам ...

    PowerPoint
    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Бизнес-тренер, лектор, спикер.

    $1000

    Если Вы имеете большой опыт в создании вебинаров. Если Вы креативны и коммуникабельны. Если Вам есть что рассказать и чему научить тех, кто еще совсем недавно задавался вопросом: «Как заработать в интернет и как раскрутить ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Бизнес-тренер, лектор, спикер

    $1500

    Если Вы имеете большой опыт в создании вебинаров. Если Вы креативны и коммуникабельны. Если Вам есть что рассказать и чему научить тех, кто еще совсем недавно задавался вопросом: «Как заработать в интернет и как раскрутить ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание видеопрезентации.

    $600

    Необходимо создать качественную видеопрезентацию: Друзья, нам нужна качественная и креативная анимация-история. Шаблонки не нужны. Тематика: Обучение заработку в сети интернет. Звуковая дорожка (озвучка) уже присутствует (прикреплена к ТЗ). Необходимо ознакомиться с ней и предложить свои варианты по созданию ...

    Сценарий для ролика
    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание видео презентации.

    $650

    Необходимо создать качественную видео презентацию: Тематика: Обучение заработку в сети интернет. Звуковая дорожка (озвучка) уже присутствует. В ролике обязательно должна быть заставка и фоновая музыка. Хронометраж: 2 – 2,5 минуты Корпоративные цвета: белый, серый, синий, глубой. Подробности голосом в Skype. Требования к ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Озвучка текста для видеопрезентации.

    $14

    Необходимо озвучить текст для видеопрезентации. Тематика: заработок в сети интернет. Полная длина текста 276 слов – менее 1 листа. Требования к фрилансеру и реализации: 1) Необходим сам исполнитель, а не менеджер или посредник, т.к. возможна работа в дальнейшем. Опыт ...

    Озвучивание4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание продающего текста.

    $14

    Необходимо написать ПРОДАЮЩИЙ, РЕКЛАМНЫЙ, УНИКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ: 1) Для презентационного видеоролика проекта на главную страницу. Продолжительность ролика 2 минуты. (1-2 страницы) 2) Для раздела "Цели и задачи" (1 страничка). 3) На главную страницу – 2-3 предложения (место ограничено). Тематика: Обучение ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание продающего текста.

    $27

    Необходимо написать ПРОДАЮЩИЙ, РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ: Тематика проекта: Обучение по заработку в сети интернет. 1) Для презентационного видеоролика проекта на главную страницу. Продолжительность ролика 2 минуты. 2) Для раздела "Цели и задачи" (1 страничка). 3) На главную страницу – 2-3 ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мини ТЗ на Yii Framework.

    $57

    Необходимо реализовать дополнительное ТЗ на Yii Framework. 1) Отцентровать по ширине названия разделов в личных кабинетах участников на всех языках. Увеличить по ширине фона горизонтальную линию. (есть картинка) 2) Выровнить столбцы текста в подвале сайта по ...

    YiiSMTP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Yii Framework.

    $57

    Необходимо реализовать дополнительное ТЗ на Yii Framework. 1) Отцентровать по ширине названия разделов в личных кабинетах участников на всех языках. Увеличить по ширине фона горизонтальную линию. (есть скрин желаемого) 2) Выровнить столбцы текста в подвале сайта ...

    Yii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
filin19101989
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Написать 3 SEO-текста для сайта о платежной системе.
Конкретный заказчик и приятный в общении человек. Суть задания доступно изложена. В общем, рекомендую!
Заказывали SEO статейку на 2000 збп. Все сделано быстро и качественно. Пожелания внесены мгновенно. Человек адекватен и приятен в общении. Рекомендую. Будем работать и дальше. Рассчитываем на скидки :)
Ответный отзыв
mzherikhova
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$42
10 баллов
9 лет назад
Доработки на Yii Framework, php.
Отличный заказчик, четко ставящий задачи, сам не плохо разбирающийся в IT технологиях (что немаловажно, при общение заказчика и исполнителя). Оплата в срок, рекомендую.
Отличный исполнитель. В процессе работы возникли срочные, дополнительные пункты и Маргарита не отказала! Все поправили и сделали! Хорошо разбирается в коде и приятна в общении. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в будущем!
Ответный отзыв
Krezz
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Ответить письменно на вопросы по ЯндексДиректу и ЯндексМетрике
Четкие вопросы (приятно отвечать), незамедлительная оплата. Побольше таких заказчиков)
Эксперт в своей области. Приятен в общении. Доходчиво все объяснил и рассказал. Спасибо. Будем работать и дальше.
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byvaet
Антон 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
48 отзывов
$10
10 баллов
9 лет назад
Создание презентационной страницы.
Было приятно работать с Алексеем. Задача была поставлена четко и ясно, все время был на связи, проблем с оплатой не возникло. Буду рад сотрудничать в будущем. Рекомендую.
В обед добавил ТЗ, а уже к вечеру принял работу. Все сделано качественно, быстро и оперативно. В общении человек приятен и отвечает на все вопросы, которые возникают. Спасибо. Продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв
gjeengardu
Андрей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Видео-заставка к роликам.
очень порядочный работодатель. всем рекомендую
Хороший исполнитель. Сделали даже больше по времени, чем нужно было. Правил много раз все пожелания. Терпелив. Спасибо!
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