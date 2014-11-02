Необходимо выполнить Тестовое задание). Вводные данные: Предположим, что на некотором сайте есть Сервис, контролирующий работу обучающих видеокурсов (создание, удаление, смещение сроков проведения и т.д.). 1) Сервис передает в плеер данные: - ссылка на поток; - название курса; - срок проведения. 2) Используя ...
- $15Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую, коллеги. Нам необходимо разработать серию (19 штук) продающих, красивых баннеров с высоким потенциальным CTR для партнерской сети Glopart, а так же баннеры-растяжки определенной тематики (по событиям): [b]Баннеры для Glopart[/b][b]:[/b] [b] [/b] Необходимы баннеры для наших партнеров в Glopart (веб-мастеров, владельцев ...Баннеры9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $7
Требуется написать 3 небольших (по 1000-1500 збп) SEO-текста о платежной системе для продвижения сайта-партнерки в поисковиках. Каждый текст должен быть уникален, как по отношению к контенту в интернете, так и по отношению друг к другу. Рассмотрим предложения ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $60
1) Установить процессинг платежей Интеркасса (оплата, выплаты, админка, ЛК участника) на RU и EN версиях сайта. 2) Настроить почту: создать на сервере корпоративную почту support@домен.com, настроить отправку писем с сайта со страницы «КОНТАКТЫ» на нее. Объяснить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
1) Установить процессинг платежей Интеркасса (оплата, выплаты, админка, ЛК участника) на RU и EN версиях сайта. 2) Настроить почту: создать на сервере корпоративную почту support@, настроить отправку писем с сайта со страницы «КОНТАКТЫ» на нее. Объяснить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $15
Необходимо предложить краткий медиаплан. Компания планирует рекламу на матче финала Лиги Чемпионов по футболу. Необходимо предложить медиаплан рекламной компании в Интернет (на каких целевых площадках? какой вид рекламы? почему? что это нам даст? и так далее). Детально ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $20
Необходимо озвучить на английском языке видео презентацию. У нас есть видео презентация на русском языке. Текст презентации уже переведен на английский язык. Нужно профессионально озвучить ее на английском языке в соответствии с раскадровкой, хронометражем. Длительность презентации – ...Озвучивание2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Необходимо перевести видео презентацию. Презентация на русском языке. Нужно профессионально перевести ее на английский язык и озвучить в соответствии с хронометражем. Длительность презентации – 2 минуты 30 секунд. Количество слов – 276 (половина странички). Количество знаков - 1597. Тематика – ...Переводынет заявокЗакрыт9 лет назад
- $42
Необходимо реализовать дополнительное ТЗ на Yii Framework, php. 1) Необходимо сделать счетчики статистики на сайте динамическими (строки регистрации участников и выплаты должны двигаться в реальном времени). То есть при заходе на сайт или обновлении страницы последние, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $4
Необходимо письменно ответить на несколько простых вопросов по ЯндексДиректу и ЯндексМетрике: 1) Как сделать, чтобы по запрос "домкраты ДО" приходили именно по запросам серии ДО? 2) Как обойти лимит ЯндексДиректа в 75 символов в тексте объявления? 3) Как ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Здравствуйте! Необходимо создать (нарисовать) красивые, 2 презентационные страницы (фон) для создания презентаций в PowerPoint, используя наши корпоративные цвета, логотип, стилистику, подобрать шрифт и его размер. Страницы необходимы для записи видеороликов, вебинаров. Требования к фрилансеру и реализации: 1) Необходим сам ...Презентации1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1000
Если Вы имеете большой опыт в создании вебинаров. Если Вы креативны и коммуникабельны. Если Вам есть что рассказать и чему научить тех, кто еще совсем недавно задавался вопросом: «Как заработать в интернет и как раскрутить ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1500
Если Вы имеете большой опыт в создании вебинаров. Если Вы креативны и коммуникабельны. Если Вам есть что рассказать и чему научить тех, кто еще совсем недавно задавался вопросом: «Как заработать в интернет и как раскрутить ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $600
Необходимо создать качественную видеопрезентацию: Друзья, нам нужна качественная и креативная анимация-история. Шаблонки не нужны. Тематика: Обучение заработку в сети интернет. Звуковая дорожка (озвучка) уже присутствует (прикреплена к ТЗ). Необходимо ознакомиться с ней и предложить свои варианты по созданию ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $650
Необходимо создать качественную видео презентацию: Тематика: Обучение заработку в сети интернет. Звуковая дорожка (озвучка) уже присутствует. В ролике обязательно должна быть заставка и фоновая музыка. Хронометраж: 2 – 2,5 минуты Корпоративные цвета: белый, серый, синий, глубой. Подробности голосом в Skype. Требования к ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $14
Необходимо озвучить текст для видеопрезентации. Тематика: заработок в сети интернет. Полная длина текста 276 слов – менее 1 листа. Требования к фрилансеру и реализации: 1) Необходим сам исполнитель, а не менеджер или посредник, т.к. возможна работа в дальнейшем. Опыт ...Озвучивание4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $14
Необходимо написать ПРОДАЮЩИЙ, РЕКЛАМНЫЙ, УНИКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ: 1) Для презентационного видеоролика проекта на главную страницу. Продолжительность ролика 2 минуты. (1-2 страницы) 2) Для раздела "Цели и задачи" (1 страничка). 3) На главную страницу – 2-3 предложения (место ограничено). Тематика: Обучение ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $27
Необходимо написать ПРОДАЮЩИЙ, РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ: Тематика проекта: Обучение по заработку в сети интернет. 1) Для презентационного видеоролика проекта на главную страницу. Продолжительность ролика 2 минуты. 2) Для раздела "Цели и задачи" (1 страничка). 3) На главную страницу – 2-3 ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $57
Необходимо реализовать дополнительное ТЗ на Yii Framework. 1) Отцентровать по ширине названия разделов в личных кабинетах участников на всех языках. Увеличить по ширине фона горизонтальную линию. (есть картинка) 2) Выровнить столбцы текста в подвале сайта по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $57
Необходимо реализовать дополнительное ТЗ на Yii Framework. 1) Отцентровать по ширине названия разделов в личных кабинетах участников на всех языках. Увеличить по ширине фона горизонтальную линию. (есть скрин желаемого) 2) Выровнить столбцы текста в подвале сайта ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад