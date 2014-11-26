mzherikhova

Маргарита mzherikhova

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

uarichs
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Yii Framework (полное добавление дополнительного языка)
Yii
Всегда на связи! Приятная в общении. Знает свое дело.
Отличный, грамотный , вежливый заказчик, оплата в срок !
Ответный отзыв
studiotatarenko
Артем 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Срочная доработка проекта на Yii
PHPYii
Очень хороший работник!!! Все сделано качественно в срок!
Отличный заказчик, понятное тз, на дополнительные вопросы отвечал моментально, оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Armaniq
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$42
10 баллов
10 лет назад
Доработки на Yii Framework, php.
PHPYii
Отличный исполнитель. В процессе работы возникли срочные, дополнительные пункты и Маргарита не отказала! Все поправили и сделали! Хорошо разбирается в коде и приятна в общении. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в будущем!
Отличный заказчик, четко ставящий задачи, сам не плохо разбирающийся в IT технологиях (что немаловажно, при общение заказчика и исполнителя). Оплата в срок, рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
$10/час
нет рейтинга