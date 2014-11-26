Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
10 лет назад
Yii
Всегда на связи! Приятная в общении. Знает свое дело.
Ответный отзыв
Отличный, грамотный , вежливый заказчик, оплата в срок !
$80
10 баллов
10 лет назад
PHPYii
Очень хороший работник!!! Все сделано качественно в срок!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, понятное тз, на дополнительные вопросы отвечал моментально, оплата в срок. Рекомендую.
$42
10 баллов
10 лет назад
PHPYii
Отличный исполнитель. В процессе работы возникли срочные, дополнительные пункты и Маргарита не отказала! Все поправили и сделали! Хорошо разбирается в коде и приятна в общении. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в будущем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко ставящий задачи, сам не плохо разбирающийся в IT технологиях (что немаловажно, при общение заказчика и исполнителя). Оплата в срок, рекомендую.
Веб-программирование
3 отзыва
$10/час
нет рейтинга