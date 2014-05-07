Доработать функционал для интернет магазина

Ищу помощника, в задачи которого будут входить написание новых модулей для сайта агентства недвижимости. Знания PHP+MySQL. Знание Ajax и JQuery приветствуется. Заданий в месяц будет немного. з.п. 10 т.р. в месяц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать для товаров выбор по параметрам. У одного товара есть 4 разных цены (категории) и у каждой категории есть порядка 20 цветовых решений. приблизительно вот так
http://kuhni-vardek.ru/components/nizhnie_sektsii/tumba_20sm/
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