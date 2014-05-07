Нужно сделать модуль для битрикса

Здравствуйтек есть сайт www.imperiataxi.ru Ситуация в следующем сайт был просто на php его перенесли на движок wordpress Все перенесено благополучно но есть 1 момент нужно вернуть старую структуру сайта так как покупали ссылки и т.д Упали посещения. Сейчас ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
1. Реализовать на сайте функционал "Следить за ценой" для движка Битрикс: малый бизнес.
На странице товара есть (будет) кнопка "Следить за ценой":
- включаем только для зарегистрированных пользователей (пользователь должен зарегатся)
- делаем таблицу со структурой (ид|ид пользователя|ид товара|цена на момент подписки или последняя на момент отправки выпуска|дата подписки|дата обновления данных)
используем новое ядро d7 во всей красе (экономия времени)
- делаем компонент который будет выводить список товаров на которые подписан пользак в личном кабинете
тут у нас уже есть необходимое апи, и при подписке/отписке не надо мудрить (d7)
- делаем агента, который будет чекать раз в сутки и запускать промежуточного агента каждые 5 минут,
промежуточный агент в свою очередь чекает записи из базы каждые 50 пользователей например и отправляет письма + изменяет цену и дату обновления,
создает нового агента на сл записи или умирает в случае отсуствия
(также отсюда удаляем записи в случае отсуствия товара как такового в базе при удалении например id будет неактуальный)
- интерфейс отправки почты через стандартные события битрикса и почтовые шаблоны, в почтовый шаблон генерим, названия товаров ссылки на них новую и старую цену -
это все в 1 макрос
с учетом нового ядра d7 и подписку только для авторизированного пользователя, избавляемся от проблем с генерацией кодов и т.п. и экономим время
Дополнительно можно в админку добавить страницу настроек модуля с выбором почтового шаблона, и страницу статистики.
Где будет указано на какие товары и сколько человек подписались
Возможно у вас есть уже готовое решение или вы видите как лучше сделать - предлагайте и обозначайте цену и сроки.
Ваша цена, количество затрачиваемых часов на работу, срок выполнения.
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