Нужно сделать модуль для битрикса

Требуется:

1. Реализовать на сайте функционал "Следить за ценой" для движка Битрикс: малый бизнес.

На странице товара есть (будет) кнопка "Следить за ценой":

- включаем только для зарегистрированных пользователей (пользователь должен зарегатся)

- делаем таблицу со структурой (ид|ид пользователя|ид товара|цена на момент подписки или последняя на момент отправки выпуска|дата подписки|дата обновления данных)

используем новое ядро d7 во всей красе (экономия времени)

- делаем компонент который будет выводить список товаров на которые подписан пользак в личном кабинете

тут у нас уже есть необходимое апи, и при подписке/отписке не надо мудрить (d7)

- делаем агента, который будет чекать раз в сутки и запускать промежуточного агента каждые 5 минут,

промежуточный агент в свою очередь чекает записи из базы каждые 50 пользователей например и отправляет письма + изменяет цену и дату обновления,

создает нового агента на сл записи или умирает в случае отсуствия

(также отсюда удаляем записи в случае отсуствия товара как такового в базе при удалении например id будет неактуальный)

- интерфейс отправки почты через стандартные события битрикса и почтовые шаблоны, в почтовый шаблон генерим, названия товаров ссылки на них новую и старую цену -

это все в 1 макрос

с учетом нового ядра d7 и подписку только для авторизированного пользователя, избавляемся от проблем с генерацией кодов и т.п. и экономим время

Дополнительно можно в админку добавить страницу настроек модуля с выбором почтового шаблона, и страницу статистики.

Где будет указано на какие товары и сколько человек подписались

Возможно у вас есть уже готовое решение или вы видите как лучше сделать - предлагайте и обозначайте цену и сроки.

Ваша цена, количество затрачиваемых часов на работу, срок выполнения.