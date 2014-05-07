Статус 500 у форума Vbulletin

Нужно создать Лендинг с использованием параллакса и т.д. Картинка и примерное описание активных действий в приложенных файлах. Вопросы если есть, задавайте. Интересует цена, срок. Ваши предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, форум на Vbulletin v3.8.4 открывается нормально, но возвращает http статус 500, за счет чего ссылки в sape уходят в error.
Пишите кто сталкивался с чем то подобным.
Присылайте скайп для переписки.
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