Статус 500 у форума Vbulletin

Веб-программированиеЗакрытнет заявок129 просмотров
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Добрый день, форум на Vbulletin v3.8.4 открывается нормально, но возвращает http статус 500, за счет чего ссылки в sape уходят в error.

Пишите кто сталкивался с чем то подобным.

Присылайте скайп для переписки.

10 лет назад
lexxcorp
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад