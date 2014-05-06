PHP программист

Производится набор программистов для работы на постоянной основе в Украине в городе Житомир. Цель данного набора - сбор первоначальной команды: для старта 8-10 человек. Из сформировавшейся команды будет организован офис-представительство. Немного о сфере деятельности и ...
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Ищу первоклассного PHP программиста для удаленной работы над проектом с почасовой оплатой. Знание XML, SOAP, RPC, AJAX, JavaScript (jQuery), кроссбраузерной верстки.
Необходимо желание не только "кодить", но и верстать отдельные элементы. Т.е. решать самостоятельно задачи на работающем проекте при появлении новых готовых графических макетов отдельных частей контента.
Указывайте пожалуйста опыт и почастовую ставку.
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