PHP программист

Есть форум который нужно подключить к робокассе, при оплате робокассой пользователь форума получает определенное поощрение, в принципе есть готовый пример подключенный к другой платежке, нужно тоже самое сделать для робокассы Оплата киви, яндекс или пейпал По срокам ...