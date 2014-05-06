PHP программист

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок281 просмотр
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Ищу первоклассного PHP программиста для удаленной работы над проектом с почасовой оплатой. Знание XML, SOAP, RPC, AJAX, JavaScript (jQuery), кроссбраузерной верстки.

Необходимо желание не только "кодить", но и верстать отдельные элементы. Т.е. решать самостоятельно задачи на работающем проекте при появлении новых готовых графических макетов отдельных частей контента.

Указывайте пожалуйста опыт и почастовую ставку.

PHP
10 лет назад
yamayki
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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