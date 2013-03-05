Вычислить ошибку

Добрый день!

Имеется скрипт добавления объявления. Скрипт независимый. Без CMS - просто php.

При загрузке фото более одного мегабайта - фото не загружается. Если фото менее 1мб - все ок.

При этом на хостинге upload_max_size стоит 8мб.

Нужно разобраться и устранить проблему. ОЧень срочно.