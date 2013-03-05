Редактирование сайта

Спарсить урлы по категориям из каталога http://megastock.ru/ И выдать для каждой категории урлы в следующем виде (например для раздела http://megastock.ru/Resources.aspx?gid=77): zaimiwm.ru zaimiwm то есть без http://, без www но в двух вариантах: zaimiwm.ru zaimiwm debtum debtum.ru gcb24 gcb24.com Выдать результат в файле excel по домену на ...