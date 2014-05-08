Написать скрипт для поиска контента на страницах

Добрый день!

Необходимо написать простенький скрипт, который по заданным урл будет собирать те, на которых будет заданный контент.

Например, необходимо по заданному списку урлов сайта найти все страницы которые имеют надпись "не найдено"

Весь массив найденных урлов с заданным контентом в логе должен быть обособлено,каждый на отдельной строке, чтобы было возможно его выделить и внести в эксель цсв итд Большое число урлов для обхода.