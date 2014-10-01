Написать или поправить простенький скрипт редиректа. Что бы он срабатывал только при перехоже с заданых мне диапазонов ипов. Вставляться будет в php файл инклюдом, пример

include ' имя файла редиректа.php'

ML: redirect (array (

' url' => ' мой урл'.$_SERVER[' HTTP_HOST'],

))-> redirectAndExitIfMonetizable ();

Прикрепил пример скрипта из него надо убрать лишнее. Но там куча лишниго, думаю проще с нуля написать :)