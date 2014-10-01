Скрипт редиректа

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки144 просмотра
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Написать или поправить простенький скрипт редиректа. Что бы он срабатывал только при перехоже с заданых мне диапазонов ипов. Вставляться будет в php файл инклюдом, пример

include ' имя файла редиректа.php'

ML: redirect (array (

' url' => ' мой урл'.$_SERVER[' HTTP_HOST'],

))-> redirectAndExitIfMonetizable ();

Прикрепил пример скрипта из него надо убрать лишнее. Но там куча лишниго, думаю проще с нуля написать :)

9 лет назад
ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
olexandr7
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$13
1 день
Все отлично. Спасибо.
Все ок, правда отзывами обменяться забыли, и вот сейчас, спустя месяца. Какая длинная история у этого малого проекта)