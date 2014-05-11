Простой онлайн-калькулятор на Wordpress.

Нужен простой онлайн-калькулятор для подсчета стоимости услуг по установке натяжных потолков для сайта-визитки на WordPress.

Суть такова: подсчет стоимости товара в у.е. с доставкой из Китая.

Алгоритм примитивен:

1) человек пишет СТОИМОСТЬ товара (в юанях) и его ВЕС (в граммах).

2) прибавляется 12 юаней - доставка по Китаю.

3) прибавляется 15% дополнительная комиссия.

4) прибавляется надбавка за вес за каждые 100 гр = 1,5 у.е., т е вес 500 гр = 7,5 у.е

5) все что получилось, делится на курс юаня к доллару (задается в админке, сейчас равен 6).

Вот формула: (100+12)*1,15/6 + 7.5 (за 500 гр. веса) = 29 у.е.

Калькулятор, естественно, с админкой, чтобы можно было в ней менять все эти параметры.

Внешний вид - на ваше усмотрение, но поля большие, адекватные по размеру ячейкам (то есть на вес не нужно поле на всю ширину экрана), шрифты крупные - Arial 16-20, чтобы можно было легко вводить данные.

Текст - отцентрирован по вертикали. Подсказки в полях.

Внизу кнопка = рассчитать стоимость

Примерно как тут:

http://www.railcontinent.ru/calculator

Выводиться должен в обычной статей Wordpress, желательно шорткодом.