Очень простой калькулятор

Здравствуйте! Нужно доработать сайт, написан на Presta Shop. Сайт под интернет магазин, большой каталог товаров (товары для дома и офиса). из доработок, поправить ошибки в коде, установить и настроить скрипт (ОН есть) на выгрузку товара ...
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Здравствуйте.
Необходим простой калькулятор.
Суть:
есть 2 инпута - "сумма" и "срок".
Есть кнопка "рассчитать".
Человек вводит сумму и сроки и нажимает "Рассчитать".
В зависимости от введенных значений - появляется результат. (сумма + [некий % от суммы])
Более подробно - исполнителю.
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