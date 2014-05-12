Доработать рукописный движок

Здравствуйте! Нужно доработать сайт, написан на Presta Shop. Сайт под интернет магазин, большой каталог товаров (товары для дома и офиса). из доработок, поправить ошибки в коде, установить и настроить скрипт (ОН есть) на выгрузку товара ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать не доделанный движок для управления информационным сайтом и легкого изменения последующих проектов.
Большая часть реализована. Остались некоторые недоработки.
см ТЗ
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