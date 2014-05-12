Доработать рукописный движок

$100
Веб-программированиеЗавершен3 заявки203 просмотра
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Требуется доработать не доделанный движок для управления информационным сайтом и легкого изменения последующих проектов.

Большая часть реализована. Остались некоторые недоработки.

см ТЗ

10 лет назад
infos
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
spendhunters
Александр 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$150
4 дня
Александр супер профессионал. Сделал все качественно и в срок. Человек слова. Реагирует быстро на все возникающие вопросы и моментально вносит правки. Сделал все по ТЗ и даже больше. Всегда на связи. Рекомендую!
Отличный заказчик и еще лучший человек.
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