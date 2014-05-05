Доработка сайта на PrestaShop

Приветствую вас. Нужно разработать WordPress-плагин для соединения с API-автоматизированной системы заказа такси http://goo.gl/iMLMfT Плагин должен выводить форму онлайн-заказа во Front-end. *** Front-end:*** С полями формы «Заказ такси онлайн» мы до конца не определились, т.к. пока не знаем всех возможностей ...
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Здравствуйте! Нужно доработать сайт, написан на Presta Shop. Сайт под интернет магазин, большой каталог товаров (товары для дома и офиса). из доработок, поправить ошибки в коде, установить и настроить скрипт (ОН есть) на выгрузку товара из Моей программы по обработке прайс-листов(Из ПО можно выгрузить практически все! Нужно чтоб это все было на сайте!), Из основного Дописать статич. страницы, разделы новости, информация и др, нижний подвал нужен, сделать фильтр по товару, алфавитный каталог, каталог по брендам, Поменять шрифты, цвет. сделать более привлекательным, обязательно сделать карту сайта( как на самом сайте, так и для оптимизации в поисковиках) подробнее могу прислать ТЗ. Ищу кто действительно заинтересован в данном проекте! Кто реально понимает и может сделать готовый привлекательный сайт с заданными параметрами!!! Срок выполнения до 1 мес. С учетом выгрузки товара на сайт из ПО и выгрузки мета теги, title, keywords, description, и тд. (Из программы могу выгрузить многое, наименование, цена , производитель, объем, вес, габариты, картинки, ставить пометки акция, хит продажи, распродажа, создать мета теги, наличие товара и многое другое, что упрощает работу и выгрузку на сайт!!!) Прошу изначально посмотреть что именно нужно доработать! Сайт http://diolink.ru Прошу высылать ответ на почту которая указана в моих контактах. По оплате предлагаю сделать либо безопасная сделка или делаете сайт, показываете, проверяем тестируем и я оплачиваю Вашу работу, а вы выгружаете его на домен диолинк. Если все будет отлично). Можно продолжить разговор по вопросу SEO-оптимизации, продвижения сайта и тд. отдельно!
С уважением,
Александр
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