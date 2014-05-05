Починить галлерею на MOD-X Revo

Приветствую вас. Нужно разработать WordPress-плагин для соединения с API-автоматизированной системы заказа такси http://goo.gl/iMLMfT Плагин должен выводить форму онлайн-заказа во Front-end. *** Front-end:*** С полями формы «Заказ такси онлайн» мы до конца не определились, т.к. пока не знаем всех возможностей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую коллеги!
Нужно срочно починить галерею с портфолио. Перестали отображаться превью и галерея работ внутри проекта.
Пациент www.dezmagic.com
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