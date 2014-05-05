Настройка скрипта формы отправки с сайта

$5
Веб-программированиеЗавершен6 заявок162 просмотра
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Необходимо настроить на новом хостинге скрипт отвечающий за формы отправки с сайта http://magazin.tmi-stroy.pro/. Данный сайт является точной копией dsnkrep.ru/super/ , но расположен на другом хостинге (отсюда проблемы с отправкой). Нужно, чтобы со всех форм находящихся на сайте http://magazin.tmi-stroy.pro/ осуществлялась корректная отправка на заданные в личке e-mail. Подробности в личке.

P.S. В случае корректного выполнения работы, обещаю оставить достойный отзыв выделяющий ваши профессиональные качества.

10 лет назад
Stanson76
Владимир 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Yoo_Vytaliy
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Искренне выражаю свою благодарность Виталию, за проявленный профессионализм и оперативность в решении поставленной задачи. Хочется также отметить его внимательное отношение ко всем просьбам, которые возникали в процессе работы. Абсолютно точно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым, а Вам Виталий желаю больших успехов!
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