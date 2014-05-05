ASP.NET код для отображения полигонов на карте

Нужно с помощью C# сделать страницу, на которой определенный в UTM координатах полигон отображается на карте Google Maps.

Скрипт должен по методу POST будет принимать координаты полигона.

Задание простое, если вы знакомы с соответствующими компонентами.

Бонус, если сможете сделать это для разных провайдеров карт.