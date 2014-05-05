ASP.NET код для отображения полигонов на карте

Необходимо доработать шаблоны оформления сайта на modx и откорректировать логику вывода каталога товаров. Бюджет - по оценке исполнителя. Подробности - по skype (в профиле).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно с помощью C# сделать страницу, на которой определенный в UTM координатах полигон отображается на карте Google Maps.
Скрипт должен по методу POST будет принимать координаты полигона.
Задание простое, если вы знакомы с соответствующими компонентами.
Бонус, если сможете сделать это для разных провайдеров карт.
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