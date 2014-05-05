Доработка сайта на modx

Форма сама готова. html Нужно сделать: -Проверку на заполненные поля. -Проверку на выделенные radio button -Проверка на выбранное поле из выпадающего списка -Вывод сообщение об ошибке. -Вывод сообщение об успешной отправке сообщение. - Вывод сообщений об ошибки прям над полями формы - Выделение ...
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Необходимо доработать шаблоны оформления сайта на modx и откорректировать логику вывода каталога товаров.
Бюджет - по оценке исполнителя.
Подробности - по skype (в профиле).
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