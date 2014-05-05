Нужен скрипт живой очереди

$500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок248 просмотров
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Нужен скрипт живой очереди "матрицы" 1*5 на основе подобного сайта www.millioner.me. Если кто понял о чем я речь виду пишите мне.

В данном тех задание маркетинг план можно сделать как и оналогично данному сайту из образца

Платежные системы нужны киви кошелька и желательно сбербанка.

10 лет назад
Frost0596
Денис 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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