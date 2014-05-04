Форма регистрации и форма подачи объявления

Сейчас человек доделывает дизайн и верстку сайта. Нужно будет натянуть этот сайт на Джумлу. Интересует срок исполнения? Цена вопроса?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Имеется сайт.
В нем есть форма регистрации пользователя и форма добавления товаров. Обе формы то работают то нет - поэтому было принято решение о полном обновлении.
Нужно именно написать по новой железными методами - чтобы не глючило 100%.
1 Скрипт регистрации - просто Инсерт в базу данных с проверкой заполнения и проверкой на существование аналогичного логина.
2 Форма Добавления/Редактирования товара. Если в форму через _GET передается id товара - форма заполняется данными товара для дальнейшего редактирование. Если айди не передается - просто на инсерт.
Нужно чтобы пользователь мог сразу выбрать несколько фото.
Сделать нужно сегодня.
Пжл сразу указывайте сумму.
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