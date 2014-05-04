Форма регистрации и форма подачи объявления

Добрый день!

Имеется сайт.

В нем есть форма регистрации пользователя и форма добавления товаров. Обе формы то работают то нет - поэтому было принято решение о полном обновлении.

Нужно именно написать по новой железными методами - чтобы не глючило 100%.

1 Скрипт регистрации - просто Инсерт в базу данных с проверкой заполнения и проверкой на существование аналогичного логина.

2 Форма Добавления/Редактирования товара. Если в форму через _GET передается id товара - форма заполняется данными товара для дальнейшего редактирование. Если айди не передается - просто на инсерт.

Нужно чтобы пользователь мог сразу выбрать несколько фото.

Сделать нужно сегодня.

Пжл сразу указывайте сумму.