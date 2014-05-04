Форма регистрации и форма подачи объявления

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки142 просмотра
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Добрый день!

Имеется сайт.

В нем есть форма регистрации пользователя и форма добавления товаров. Обе формы то работают то нет - поэтому было принято решение о полном обновлении.

Нужно именно написать по новой железными методами - чтобы не глючило 100%.

1 Скрипт регистрации - просто Инсерт в базу данных с проверкой заполнения и проверкой на существование аналогичного логина.

2 Форма Добавления/Редактирования товара. Если в форму через _GET передается id товара - форма заполняется данными товара для дальнейшего редактирование. Если айди не передается - просто на инсерт.

Нужно чтобы пользователь мог сразу выбрать несколько фото.

Сделать нужно сегодня.

Пжл сразу указывайте сумму.

10 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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