Html-лента под граббер

нужен клон этого проекта http://kopilo4ka.com/ тз подробный обсудим после подбора по одекватной цены за работу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня есть граббер WPGrabber 1.1.7 - плагин к Wordpress .
1 - Нужна лента html под данный граббер для сбора информации с 2GIS по запросу "промышленные предприятия" - вытянуть информацию - Наименование , индекс , страна , город , телефон для связи , сайт организации (если есть) , краткое описание , картинку-картинки , E-mail для связи . Т.е. та информация которую я потом могу вставить руками на свой сайт - доску объявлений .
(Сумма указана для первого пункта)
2 - Если есть возможность переделать граббер (при необходимости предоставлю сам плагин) или изготовить ленту с авто подстановкой по полям формы добавления на сайт (шаблон Classipress) то по договоренности обговорим отдельно. Но это должен быть плагин Wordpress .
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