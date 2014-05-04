Html-лента под граббер

$15
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки166 просмотров
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У меня есть граббер WPGrabber 1.1.7 - плагин к Wordpress .

1 - Нужна лента html под данный граббер для сбора информации с 2GIS по запросу "промышленные предприятия" - вытянуть информацию - Наименование , индекс , страна , город , телефон для связи , сайт организации (если есть) , краткое описание , картинку-картинки , E-mail для связи . Т.е. та информация которую я потом могу вставить руками на свой сайт - доску объявлений .

(Сумма указана для первого пункта)

2 - Если есть возможность переделать граббер (при необходимости предоставлю сам плагин) или изготовить ленту с авто подстановкой по полям формы добавления на сайт (шаблон Classipress) то по договоренности обговорим отдельно. Но это должен быть плагин Wordpress .

HTML
10 лет назад
s-edka
61 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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