Покер сайт

Создание сайта, покера.

Нужно будет сверстать страницы, регистрация пользователей, написание скрипта для работы покера. Дизайн уже есть подробности и psd исполнителю. Также чтоб везде хорошо сайт смотрелся во всех браузерах и на планшетах, красивый понятный код.

Без cms, чистый код.

Главное максимальная защита сайта от взломов.

Знания: php, js, css, html.

Условия работы такие:

-Сроки максимально 25 дней.

-Работаю без предоплаты.