Доработка сайта на MODX

Есть сайт vega-supply.ru, который сделан на фреймворке Kohana. Нужно поставить на форму обратной связи / форму заказа капчу. А то текущая пропускает спам. Сделать это нужно быстро (сегодня-завтра) Готов отдать за это ~500 рублей Пишите в ЛС или ...