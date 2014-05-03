Доработка сайта на MODX

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки159 просмотров
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Нужно доработать сайт на MODX

sbutin.ru

Сегодня вылезла ошибка.

Плюс четыре эстетические корректировки.

Нужно сегодня или завтра.

MODX
10 лет назад
selen70
Сергей 
52 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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