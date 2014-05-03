Нужен ответственный программист который не занят и готов взяться серьезно за мой проект для написания движка по поиску музыки с сайта vk.com Пример такого движка http://www.mp3poisk.net/agreement Дизайн у меня уже есть. Рассмотрю все предложения о цене и сроках.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разрабатывается простенький htm новостнойl сайт. Нужно организовать вывод новостей. Любым путем, будь-то обычная работа с sql, какой-нить js или php, может и cms. Главное, чтобы редактору было легко и просто освоить.
На главной странице отображаются заголовки и фотографии последних 6-ти статей, внизу имеется навигация, аналогично и в других разделах.
Сколько будет стоить подобная работа и какими средствами будет производится?
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