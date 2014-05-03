Разрабатывается простенький htm новостнойl сайт. Нужно организовать вывод новостей. Любым путем, будь-то обычная работа с sql, какой-нить js или php, может и cms. Главное, чтобы редактору было легко и просто освоить.

На главной странице отображаются заголовки и фотографии последних 6-ти статей, внизу имеется навигация, аналогично и в других разделах.

Сколько будет стоить подобная работа и какими средствами будет производится?