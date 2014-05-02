Поиск музыки

Главная задача! Спарсить весть товар с амазон в magento!!!! Требуются программист для сотрудничества на постоянной основе или по проектно! Основные требования: опыт работы с wordpress, opencart, magento Дополнительные навыки: Разработка сайтов, интернет-магазинов на WordPress Woocomerce, Prestashop, Joomla VirtueMart, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ответственный программист который не занят и готов взяться серьезно за мой проект для написания движка по поиску музыки с сайта vk.com
Пример такого движка http://www.mp3poisk.net/agreement
Дизайн у меня уже есть.
Рассмотрю все предложения о цене и сроках.
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