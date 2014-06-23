Парсер маркет гид

На сайте создан раздел где пользователь заносит имя и задает вопрос. Необходимо реализовать возможность ответа с публикацией вопроса и ответа в этом разделе. http://vint-stroy.ru/vopros-otvet/ Раньше работало, но сейчас поломали. CMS Made Simple Жду вопросы, предложения по срокам и цене.