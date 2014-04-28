Необходимо сделать верстку и натяжку на движок LP

Нужен php-парсер, а также грамотный программист, имеющий опыт в парсинге больших объёмов информации, знающий не понаслышке, что такое прокси. Подробности будем обсуждать с соискателями, оставившими заявку. По задаче: необходимо получить содержимое определённой страницы (страница объявления) avito.ru, ...
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Необходимо сделать верстку натяжку на движок LP.
Оплата по факту.
Сроки 2 дня
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