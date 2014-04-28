Настройка и обновление движка Mediawiki

$50
Веб-программированиеЗакрытнет заявок135 просмотров
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Необходима помощь в настройке и понимании работы с движок Mediawiki, реализация некоторых стандартных функций + дальнейшая поддержка.

Список работ

— ошибка при входе под Админом

[210c190e] 2014-04-28 09:09:18: Fatal exception of type MWException

— открыть только дискуссии для зарегистрированных пользователей

— плагины и дополнения по рекомендации Исполнителя

— настройка панели редактирования (вставки быстрых кодов)

— уведомления о новых сообщениях в дискуссиях и подписка на них

— научить нас создавать языковые версии страниц.

Также дальнейшая поддержка проекта.

10 лет назад
PrometheusAla
Марат 
44 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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