Мини-задание по ASP.NET

Требуется установить каталог с http://www.voshod-avto.ru/?page=VOSHOD-API (http://clip2net.com/s/i3OXW5) на http://autoprikup.ru/ От Вас: цена и сроки...
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Нужно прикрутить поиск к БД с картинками, и чтобы этот поиск вызывался нажатием кнопки. После этого будет открываться страница с найденными картинками, которые можно будет открыть в отдельной странице просмотра.
Сделать надо быстро.
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