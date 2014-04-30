Скрипт редиректа

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Нужно прям щас написать простенький скрипт редиректа. Что бы он срабатывал только при перехоже с заданых мне диапазонов ипов. Вставляться будет в php файл инклюдом, пример

include 'имя файла редиректа.php';

ML::redirect(array(

'url' => 'мой урл'.$_SERVER['HTTP_HOST'],

))->redirectAndExitIfMonetizable();

либо могу скинуть уже готовый скрипт из него надо убрать лишнее

10 лет назад
ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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