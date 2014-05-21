ЧПУ для ShopCms

Не успеваю разобраться со своими проектами, поэтому нуждаюсь в разработчике, который "дружит" с фреймворком Kohana 3.2 + Twitter Bootstrap. Все расскажу, покажу, объясню. Объем работы на 3-5 дней. Прошу не считать дискриминацией, но предпочитаю работать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта на ShopCms необходимо сделать ЧПУ. Дизайн полностью измененный (переверстан дефолтный).
Версия 3.1.2 вип
От вас сразу цена и сроки.
Спасибо!
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