Парсер для компонента ads manager

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки103 просмотра
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Нужен парсер объявлений c AVITO для последующей интеграции объвлений в компонент Joomla 2.5 - ads manager или хотя бы макрос для сравнения таблиц и приведение их к виду шабона таблиц, компонента ads manager

10 лет назад
edinaid
56 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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