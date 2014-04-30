Парсер для компонента ads manager

Сайт - mycamisole.ru, версия 1.5.5.1. Правки в приложенном файле. Бюджет на это дело невелик. Предлагайте свои цифры. Сроки средние, прямо сегодня и сейчас не горит.
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Нужен парсер объявлений c AVITO для последующей интеграции объвлений в компонент Joomla 2.5 - ads manager или хотя бы макрос для сравнения таблиц и приведение их к виду шабона таблиц, компонента ads manager
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