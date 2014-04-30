Обновление цен в интернет-магазине

Здравствуйте!

В интернет-магазине необходимо сделать обновление цен и остатков товара и добавить к каждому товару вес. Вес необходим для расчета доставки. Магазин на Prestashop. Примерное количество товаров 8000-10 000.

Обновление должно происходить с сайта поставщика. Каждые 20 минут у поставщика обновляется CSV файл с остатками и ценами. Нам необходимо настроить автоматическое обновление данной информации в магазине.

Что касается веса, то есть файл CSV с характеристиками товара, но не у каждого прописан вес. Можно пропарсить данную информацию с сайтов производителей. НО я не утверждаю это. Предлагайте свои методы, сроки и цены. Открыт для предложений. Оплата только через Вебмани.