Обновление цен в интернет-магазине

Требуется доработать скрипт по регистрации доменов по средствам api rootpanel: - сделать графический интерфейс - возможность создания различных профилей - возможность регистрации нескольких доменов сразу Жду ваши цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
В интернет-магазине необходимо сделать обновление цен и остатков товара и добавить к каждому товару вес. Вес необходим для расчета доставки. Магазин на Prestashop. Примерное количество товаров 8000-10 000.
Обновление должно происходить с сайта поставщика. Каждые 20 минут у поставщика обновляется CSV файл с остатками и ценами. Нам необходимо настроить автоматическое обновление данной информации в магазине.
Что касается веса, то есть файл CSV с характеристиками товара, но не у каждого прописан вес. Можно пропарсить данную информацию с сайтов производителей. НО я не утверждаю это. Предлагайте свои методы, сроки и цены. Открыт для предложений. Оплата только через Вебмани.
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