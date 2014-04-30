Синхронизация с 1С:Отель

Нужна скорее платная консультация, чем непосредственная разработка. Имеется установленный на локальном сервере 1С:Отель, к нему есть доступ через интернет. Также на локальном сервере установлен wifi хотспот с веб-интерфейсом. Ес-но, у него также есть доступ в интернет. Нужно хотспот синхронизировать с 1С, таким образом, чтобы данные об использовании интернета гостями отеля передавались в 1С и падали на счет постояльца. Суть вопроса в том, каким образом отправлять и запрашивать данные в 1С? Писать код будем сами, нужна только четкая инструкция с техническими подробностями, какие запросы и в какой форме можно отправить 1С и в какой форме он может давать ответ.

Примерная схема работы системы:

1) постоялец заехал, ему создается пароль для доступа в интернет (на ресепшене в 1С). логин - его номер. Паролем может быть номер фолио по допуслугам.

2) если невозможно заставить авторизовываться хотспот с внешним сервером через вэб-запрос - синхронизация базы паролей между сервером 1С и хотспотом через вэб-запросы. (например, 1 раз в час)

3) постоялец хочет в интернет. включает ноутбук - ему предлагают ввести логин пароль, если вводит логин- пароль - происходит авторизация и одновременно на сервер 1С идет вэб-запрос, что данный номер активировал доступ.

4) постоялец съезжает - в 1С смотрится информация, сколько он насидел в интернете дней. делается расчет