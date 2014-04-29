Сделать почтовую форму дистанционного обучения Макет находится по адресу: lexres-vshdo.ucoz.ru/index/pochtovaja_forma/0-109 или в меню "Контакты" ... "Почтовая форма обучения (образец письма)" С добавление тем и разделов (по названию [ + и - ] должна сворачиваться или разворачиваться форма с вопросами и ...
Яваскрипт. Проверка работы в разных версиях брауз.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать яваскрипт проверки защиты от ботов и плохих посетителей.
ТЗ и хитрые яваскрипты (на основе которых делаются проверки) предоставляются по запросу. Нужно их протестировать на разных версиях браузеров. Отобрать рабочее, распределить на каких версиях браузеров какие скрипты работают.
Затем минимизировать скрипты, убрав из них все лишнее, оставив исключительно нужный нам код. И подстроить это все под общий вид для дальнейшего использования в системе.
Проффесионализм и опыт по яваскрипту - требование №1. Инициативность приветствуется.
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