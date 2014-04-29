Яваскрипт. Проверка работы в разных версиях брауз.

$150
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки103 просмотра
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Нужно написать яваскрипт проверки защиты от ботов и плохих посетителей.

ТЗ и хитрые яваскрипты (на основе которых делаются проверки) предоставляются по запросу. Нужно их протестировать на разных версиях браузеров. Отобрать рабочее, распределить на каких версиях браузеров какие скрипты работают.

Затем минимизировать скрипты, убрав из них все лишнее, оставив исключительно нужный нам код. И подстроить это все под общий вид для дальнейшего использования в системе.

Проффесионализм и опыт по яваскрипту - требование №1. Инициативность приветствуется.

10 лет назад
AlfaWEB
Павел 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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