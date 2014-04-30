Помощь с WordPress

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На довольно старом сайте на вордпресс после очередного обновления версии перестало отображаться поле для ввода комментариев. Причем старые комментарии отображаются, а оставить новый - возможности нет.

Пример записи со старыми комментариями и отсутствием поля для ввода новых - http://kotikit.ru/qanda/ploxoe-vliyanie-chto-delat-roditelyam/

WordPress
10 лет назад
yamayki
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад
10 лет назад
$10
1 день
Быстро помог решить проблему. Спасибо!
Четкая задача, своевременная оплата, рекомендую