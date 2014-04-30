Помощь с WordPress

На довольно старом сайте на вордпресс после очередного обновления версии перестало отображаться поле для ввода комментариев. Причем старые комментарии отображаются, а оставить новый - возможности нет.

Пример записи со старыми комментариями и отсутствием поля для ввода новых - http://kotikit.ru/qanda/ploxoe-vliyanie-chto-delat-roditelyam/