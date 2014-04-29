Требуется доработать JavaScript код для корректной работы в основных браузерах. Так же проект нуждается в дополнительных доработках связанных с JavaScript+jQuery. Детали в переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать админку на ModX. Пример в приложении. Пишите цену, сроки, скайп.
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